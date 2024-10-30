Волонтеры провели мастер-класс для маленьких пациентов онкодиспансера Подмосковья

Волонтеры благотворительного фонда провели мастер-класс по лепке из воздушного пластилина для маленьких пациентов онкологического (детского) отделения № 7 Московского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Они провели чудесный мастер-класс по лепке из воздушного пластилина. Научили детей создавать осеннюю картину, используя фантазию и воздушный пластилин.Дети с удовольствием принимали участие в мастер-класс и получили массу положительных эмоций. Мастер-класс не только стал приятным развлечением, но и важным элементом лечения, который помог детям почувствовать себя лучше и более уверенно в своих силах», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Детское отделение областного онкодиспансера — единственное в Подмосковье, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения онкопатологий. Ежегодно здесь получают помощь около 2,5 тыс. детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.