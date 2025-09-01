Во всех городских поликлиниках Реутова стартовала прививочная кампания от гриппа

Жителей городского округа Реутов приглашают пройти вакцинацию против гриппа в рамках осенней профилактической кампании. Прививка проводится бесплатно, при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Вакцинация организована во взрослых и детских поликлиниках города без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации округа.

В городской поликлинике № 2, расположенной по адресу: Юбилейный проспект, дом № 80, прививочный кабинет № 318 работает по следующему расписанию: с понедельника по четверг — с 09:00 до 19:30, по пятницам — с 09:00 до 14:00, в субботу — с 09:00 до 14:30. Пациенты принимаются без записи, вакцинация проводится после обязательного осмотра терапевтом.

В городской поликлинике № 1 (улица Гагарина, дом 4, старый корпус) вакцинация проходит в кабинете № 213. Прививочные дни: понедельник и вторник — с 08:00 до 16:00, среда — с 12:00 до 16:00, четверг и пятница — с 08:00 до 16:00. С 13:00 до 14:00 в эти дни проводится профилактическая дезинфекция. Дополнительно вакцинация организована в первую и последнюю субботу каждого месяца — с 09:00 до 13:00.

Для детей вакцинация предусмотрена в детских отделениях поликлиник. В детской поликлинике по адресу Садовый проезд, дом 7, прививочный кабинет № 207 работает в понедельник, вторник и четверг с 09:00 до 18:45, с перерывом на дезинфекцию с 13:30 до 14:00. Перед прививкой ребенка обязательно осматривает врач-педиатр. В детском отделении городской поликлиники № 2 (Юбилейный проспект, 80) вакцинацию проводят в кабинете № 22 по вторникам и четвергам с 09:00 до 19:30.

Вакцинация от гриппа — одна из наиболее эффективных мер профилактики сезонных респираторных заболеваний. Особенно важно сделать прививку гражданам из групп риска: пожилым людям, детям, беременным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, а также работникам сферы образования, медицины и транспорта.

По данным медицинских учреждений города Реутова, вакцина, применяемая в кампании, соответствует актуальному штаммовому составу и прошла необходимую сертификацию. Прививка помогает организму выработать иммунитет и снизить риск тяжелых осложнений при возможном заражении.

Администрация и медицинские учреждения Реутова призывают жителей своевременно позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.