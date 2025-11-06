Внимание к каждой мелочи: в Реутовской больнице рассказали о применении ИИ

«В нашей больнице мы начали применять искусственный интеллект сразу как он начал зарождаться — примерно в 2019 году, когда появился коронавирус. <…>. Сейчас в лучевой диагностике мы используем искусственный интеллект посредством МОСМЕД ИИ. Мы можем пользоваться всеми 17 вариантами сервиса, представленными на данной площадке. На данный момент активно используем искусственный интеллект в рентгенографии органов грудной клетки и флюроографии», — сказал Емельянов на IX съезде терапевтов Московской области.

Он отметил, что использовании ИИ специалистами упрощает их задачи, а также позволяет не упустить из внимания какие-либо вторичные признаки. Кроме того, это примерно в 1,5 раза повышает эффективность работы при прежнем числе сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев направил обращение участникам съезда.

«Основная тема форума — искусственный интеллект в медицине, новые горизонты возможностей, и глобальные перспективы и инновационные решения выбраны неслучайно. Именно цифровая медицина сегодня становится мощным инструментом, позволяющим объединить достижения науки и практики для оказания эффективной медицинской помощи каждому пациенту», — сказал глава региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.