Внимание к каждой мелочи: в Реутовской больнице рассказали о применении ИИ
Фото - © Медиасток.рф
Использование искусственного интеллекта (ИИ) позволяет более тщательно проводить ряд медицинских обследований, позволяя не упустить важные детали, заявил завотделением лучевой диагностики Реутовской клинической больницы Александр Емельянов.
«В нашей больнице мы начали применять искусственный интеллект сразу как он начал зарождаться — примерно в 2019 году, когда появился коронавирус. <…>. Сейчас в лучевой диагностике мы используем искусственный интеллект посредством МОСМЕД ИИ. Мы можем пользоваться всеми 17 вариантами сервиса, представленными на данной площадке. На данный момент активно используем искусственный интеллект в рентгенографии органов грудной клетки и флюроографии», — сказал Емельянов на IX съезде терапевтов Московской области.
Он отметил, что использовании ИИ специалистами упрощает их задачи, а также позволяет не упустить из внимания какие-либо вторичные признаки. Кроме того, это примерно в 1,5 раза повышает эффективность работы при прежнем числе сотрудников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев направил обращение участникам съезда.
«Основная тема форума — искусственный интеллект в медицине, новые горизонты возможностей, и глобальные перспективы и инновационные решения выбраны неслучайно. Именно цифровая медицина сегодня становится мощным инструментом, позволяющим объединить достижения науки и практики для оказания эффективной медицинской помощи каждому пациенту», — сказал глава региона.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.