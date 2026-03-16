Власти Кузбасса усилили защиту бригад скорой помощи

После нападения на фельдшеров в Новокузнецке усилена защита «скорых»

В Кемеровской области приняли решение усилить меры безопасности бригад скорой помощи. Это последовало за вызвавшим широкий общественный резонанс случаем нападения на фельдшеров в Новокузнецке, сообщает vse42.ru .

По информации территориального управления Росгвардии, оперативное задержание агрессорши стало возможным благодаря срабатыванию кнопки тревожной сигнализации.

В связи с этим случаем в регионе инициировали разработку комплекса дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности бригад скорой помощи. Все машины уже оборудованы спутниковой системой навигации, дающей возможность отслеживать координаты автомобилей в режиме реального времени.

Также врачи и фельдшеры используют планшеты. Данные устройства позволяют моментально передать тревожный сигнал в экстренные службы с любой территории города.

На текущий момент такое охранное оснащение получили 152 автомобиля скорой, работающие в 14 населенных пунктах Кузбасса. В планах на апрель — присоединение к данной системе машин «скорой» в Ленинске-Кузнецком.

