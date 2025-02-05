Власти Аргентины заявили о выходе из ВОЗ вслед за США

Официальный Буэнос-Айрес вслед за Соединенными Штатами выходит из Всемирной организации здравоохранения. Указ покинуть ВОЗ уже был дан министру иностранных дел, заявил официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни. Об этом сообщает РИА Новости .

Адорни отметил, что у Буэнос-Айреса и ВОЗ есть разногласия по поводу управления системой здравоохранения. Особенно явно они проявились во времена пандемии.

Он подчеркнул, что Аргентина не даст организации вмешиваться в суверенитет и здоровье граждан. Адорни напомнил, что государство не получает финансирования от ВОЗ.

Президент США Дональд Трамп 21 января вывел страну из состава Всемирной организации здравоохранения.