Организм может очуметь: россиянам объяснили, как не «убить» себе желудок в пост

Несмотря на огромную религиозную значимость поста, эта традиция требует осознанного отношения к своему здоровью. Если подойти к ней неправильно, можно лишь навредить себе: перегрузить организм углеводами, столкнуться с упадком сил или даже ухудшить течение хронических заболеваний. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Первое, что важно помнить: даже если вы отказываетесь от мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц, организм все равно должен получать достаточно калорий. У мужчин в день должно быть не меньше 2000–2200 ккал, у женщин — 1600–1800 ккал. Если калорий будет меньше, можно быстро почувствовать слабость и потерю энергии. Поэтому нужно следить за тем, чтобы в рационе были не только овощи и каши, но и источники растительного белка — бобовые, орехи, грибы. Жиры тоже важны: лучше использовать растительные масла, особенно богатые омега-3 и омега-6, например, льняное или конопляное.

Постное питание легко сделать разнообразным, если чуть изменить подход к готовке. Обычные бобовые можно не просто варить, а делать из них супы, паштеты, котлеты. Овощи — запекать, тушить, готовить рагу или овощные оладьи. Фрукты — лучше есть в меру, потому что в них много сахара. С сухофруктами стоит быть осторожнее — многие из них обрабатывают химикатами, а цукаты часто содержат сахарные сиропы. Если в пост разрешены морепродукты, это отличный вариант для ужина, но лучше не жарить их в масле, а запекать или тушить.

«Кому стоит поститься под наблюдением врача и с заменой жизненно важных ингредиентов биодобавками? В первую очередь это касается людей с анемией, из-за риска дефицита железа. Также нужно быть внимательнее тем, у кого есть диабет — в постном меню часто много углеводов. Если есть проблемы с желудком, тоже стоит быть аккуратнее: резкий отказ от белковой пищи и смена привычного рациона могут привести к дискомфорту», — сказала врач.

Специалист подчеркнула, что входить в пост и выходить из него тоже нужно правильно, иначе организм может серьезно отреагировать на резкую смену питания. За несколько дней до начала поста стоит постепенно уменьшать количество животной пищи, чтобы желудок привыкал к новым продуктам. А после окончания поста не стоит сразу набрасываться на мясные блюда — начните с кисломолочных продуктов, потом добавьте яйца, рыбу и только затем мясо. Это поможет организму мягко вернуться к обычному питанию без неприятных последствий.

«Если во время поста вы испытываете слабость и головокружение, необходимо проверить показатели общего и биохимического анализа крови. При расстройствах в желудочно-кишечном тракте выявить их причину поможет исследование гастропанель», — объяснила Сережина.

В 2025 году Великий пост у православных христиан начнется 3 марта и продлится до 19 апреля. Сроки проведения поста варьируются ежегодно, так как они определяются в зависимости от даты празднования Пасхи. Традиционно начало поста приходится на понедельник, который наступает за семь недель до Пасхи. Этот пост считается самым продолжительным и строгим из четырех многодневных постов.