Витамины и иммунитет: россиянам рассказали о пользе квашеной капусты

Один из самых популярных продуктов для заготовок осенью — это квашеная капуста, изобилующая минералами и витаминами. Эксперты рассказали, чем полезен и вреден этот продукт, сообщает Общественная Служба Новостей .

Во-первых, квашеная капуста не теряет витамины во время приготовления, полезные вещества не разрушаются, и пищевая ценность остается прежней. Продукт содержит полезные для желудочно-кишечного тракта бактерии — примерно как кефир или йогурт без добавок.

Квашеная капуста будет полезна людям с медленным метаболизмом: в ее состав входит молочная кислота, которая подавляет развитие вредных бактерий в кишечнике. Она повышает иммунитет.

С другой стороны, квашеную капусту не рекомендуют чрезмерно употреблять людям с повышенным артериальным давлением: она способна вызвать задержку воды в организме и может вызвать отеки. С осторожностью к такой пище нужно относиться людям с патологиями почек, поскольку органические кислоты могут усиливать выраженность симптомов недуга.