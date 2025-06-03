Вирусы, водоросли, паразиты: почему опасно купаться в непроверенных водоемах

Лучше всего купаться в разрешенных местах, так как за ними следит Росприроднадзор, а в непроверенных местах могут быть вирусы, водоросли и паразиты, сообщил РИАМО эколог и эксперт ICS Consulting Илья Рыбальченко.

Ранее SHOT писал, что десятки россиян пожаловались на волдыри и зуд после купания. О заползающих под кожу личинках и возникающих от этого проблемах рассказали в Московской, Нижегородской, Тамбовской областях, в Башкирии.

Эксперт уточнил, что Росприроднадзор очень ревностно относится к своим обязанностям и к репутации.

«Вот вы меня спросили про живые организмы, а бывают еще и вирусы, и сине-зеленые водоросли, которые вызывают страшнейшую аллергию, а бывают одноклеточные водоросли, которые у детей могут вызвать (аллергию — ред.) вплоть до отека Квинки, то есть если вы купаетесь в незнакомом водоеме — это лотерея», — сказал собеседник.

Он объяснил, что очень важно мониторить список водоемов, разрешенных для купания. И в то же время, если пруд проточный, то это не говорит о его чистоте. Так, в озеро может проточными водами намывать нечистоты от промпредприятий, которые находятся выше по течению.

Как отметил Рыбальченко, еще важно быть просто внимательным, так как человек при купании может пораниться и о стекло от разбитой бутылки.

Кроме того, эколог рассказал, что наличие в водоеме речных птиц: чаек и уток не говорит ничего о его чистоте. Указанные птицы — кочующие, они регулярно перелетают с места на место в поисках еды. Ориентироваться на наличие пернатых у водоема — очень сомнительная идея.