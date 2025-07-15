Вирусы и грибок: врач объяснил, чем опасна примерка одежды с маркетплейсов

Медицинский блогер, врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко заявил, что примерять одежду с маркетплейсов чревато рисками для здоровья: она может передать грибковую или вирусную инфекцию, вызвать герпес или контагиозный моллюск.

«После покупки нужно вещи стирать, это в обязательном порядке! Особенно важно постирать одежду, если вы покупаете нижнее белье, потому что неизвестно, у кого оно было и как вещь хранилась», — сказал доктор в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по его словам, на пунктах выдачи стоит следить, чтобы приобретенное нижнее белье не возвращалось: соприкосновение с телом может вызвать распространение кожных инфекций. Следует заботиться о своем здоровье самому, заключил терапевт.

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