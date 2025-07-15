Естественный процесс: как бороться с возрастным изменением здоровья глаз

По его словам, в 40 лет подойдет диоптрия +1, в 50 — +2, в 60 — +3, но полностью ослепнуть из-за пресбиопии невозможно.

«При этом процессе человек не может полностью лишиться зрения, потому что вдаль оно сохраняется на прежнем уровне. Ухудшается только способность видеть предметы вблизи», — сказал доктор.

Дело в том, что глаз содержит несколько линз: роговицу, преломляющую около 40 диоптрий, и хрусталик, распознающий 20. Четкость изображения может обеспечить только их суммарная сила, а хрусталик отвечает еще и за фокус изображения при перемещении предмета, человек может видеть картинку вместе с перемещением объекта. Однако с годами эластичность хрусталика постепенно уменьшается.