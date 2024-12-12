Вирусолог рассказал о страшном симптоме бешенства

Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов рассказал о страшном распространенном симптоме бешенства — гидрофобии. При нем человек оказывается не в состоянии пить воду из-за страха и «мучительных судорог», сообщает Газета.ru .

«Гидрофобия — это распространенный симптом при бешенстве, водобоязнь, другими словами, и очень типичный симптом, характерный для уже развернутой картины этого серьезного инфекционного заболевания», — пояснил врач.

Если с момента укуса прошло более 14 дней и не была проведена вакцинация, риск летального исхода становится крайне высоким. Гидрофобию иногда называют синонимом бешенства, связывая эти два состояния. Это заболевание указывает на поражение центральной нервной системы, отвечающей за возникновение таких симптомов. При попытке пить воду могут возникнуть дыхательные нарушения, что является настоящим ужасом, так как это сопровождается мучительными спазмами. Поэтому меры необходимо принимать незамедлительно, отметил он.

Вирусолог акцентировал внимание на том, что, если вакцинацию провести на ранней стадии болезни, она будет эффективной почти на 100%. Как он указал, лишь единичные случаи выживания от бешенства без вакцинации зарегистрированы в мировой практике.

По сути, после укуса животного или при осложнении раны вакцинацию следует выполнять в кратчайшие сроки, иначе ее действие будет минимальным. Эффективного прямого лечения не существует, и вакцинация остается единственным способом сохранить жизнь, так как это серьезное заболевание. Известно всего несколько случаев выживания от бешенства, это настоящие чудеса. Важно помнить: чем раньше проведена вакцинация, тем выше шанс на спасение, заключил Викулов.

Ранее 44-летняя жительница Михайловки в Волгоградской области обратилась к врачам с жалобами на гидрофобию. Она стала бояться воды после укуса бешеной лисы. Врачи в срочном порядке госпитализировали пациентку, но было слишком поздно. Болезнь прогрессировала слишком быстро, через несколько дней женщина умерла.