Вирусный крем от прыщей из TikTok сжигает кожу россиянок

Baza: россиянки жалуются на крем от прыщей из TikTok, который сжигает кожу

Россиянки, борющиеся с высыпаниями на лице, в надежде на решение проблемы массово приобрели «чудо-крем», набравший популярность в TikTok. Но в итоге средство не только не помогло, но и сожгло им верхний слой кожи, сообщает Baza .

Реклама в соцсети утверждает, что крем способен убрать прыщи за несколько дней. Он доступен почти во всех аптеках, причем без рецепта. Стоимость крема также невысокая.

Покупательницы пользовались «волшебным» средством утром, днем и вечером. Однако они не увидели, что в его составе есть бензоилпероксид. То есть препарат помогал бороться с бактериями и воспалениями, но при чрезмерном использовании сжигал верхний слой кожи.

Из-за этого на популярный препарат поступило уже множество жалоб. Косметологи отметили, что, скорее всего, купившие крем девушки использовали его слишком часто и в больших количествах. Возможно, что они даже совмещали его с препаратами, содержащими кислоты. Именно из-за этого на коже образовались ожоги, сухость и даже раны.

Ранее эксперты назвали продукты, которые способствуют высыпанию прыщей. Это белая мука, сахар и жареное.

