Белая мука, сахар и жареное: какая еда способствует высыпанию прыщей

Прыщи не всегда связаны с гормонами. Часто это проблема напрямую говорит о состоянии ЖКТ (какая микрофлора в кишечнике, как работает печень, все ли в порядке с кислотностью желудка и успевает ли ЖКТ справляться с агрессивной нагрузкой окружающей среды), сообщила РИАМО эрготерапевт, нутрициолог Лилия Стародубцева.

По ее словам, когда ЖКТ не справляется — кожа берет на себя все лишнее, выводит через себя. Поэтому, если хочется красивую, спокойную, без воспалений, чистую кожу, начинать нужно с тарелки, а не с крема.

Что провоцирует высыпания прыщей

«Не обязательно съесть плитку шоколада — достаточно регулярно подкармливать воспаление изнутри. Есть продукты, которые непосредственно связаны с обострением акне, раздражением кожи, себореей и тусклым цветом лица», — отметила специалист.

Среди таких продуктов — белая мука (хлеб, булки, пицца, панировки). Выпечка повышает сахар в крови, запускает воспалительный каскад и создает идеальные условия для прыщей. Особенно если есть проблемы с микрофлорой.

Также нежелателен сахар — самая любимая еда для кандиды, грибков, условно-патогенных бактерий.

«Чем больше сахара — тем активнее эта компания, тем сильнее нагрузка на печень и кишечник. А дальше — кожа берет на себя выведение», — предупредила Стародубцева.

Плохо действует на кожу и жирная молочка, особенно с плесенью. Она может запускать воспаления, провоцировать жирность кожи, усиливать сальность, особенно при скрытых пищевых реакциях или избытке андрогенов.

Аккуратнее нужно быть с жареным и трансжирам. Они мешают лимфатическому дренажу, нарушают отток, создают «застойную» среду. Кожа становится плотной, неровной, забитой.

«Алкоголь. Убивает микрофлору, сушит кожу, раздражает сосуды, перегружает печень. Высыпания после бокала вина — это не совпадение», — добавила эксперт.

Помощь коже

Как уточнила нутрициолог, в мире нет волшебного суперфуда, после которого кожа засияет через два дня. Но есть базовые продукты, которые питают, очищают и поддерживают кожу изнутри — мягко и стабильно. Это авокадо, черника, морковь, брокколи, омега-3.

— Авокадо — отличный источник полезных жиров. Поддерживает липидный барьер кожи, делает ее более упругой, питает изнутри.

— Черника. Антиоксиданты и антоцианы снижают воспаления, защищают капилляры, помогают справляться со следами от акне.

— Морковь. Бета-каротин поддерживает обновление кожи, помогает при тусклости и замедленной регенерации.

— Брокколи. Работает на печень, а значит — на фильтрацию. Когда печень вывозит нагрузку, кожа не перегружена детоксом.

— Омега-3. Снижают воспаление, регулируют сальность кожи, помогают при сухости и шелушении. Можно из рыбы, можно из добавок — главное, чтобы регулярно.

Почему нельзя просто убрать сахар

«Потому что дело не только в продуктах, но и в усвоении. Можно есть брокколи каждый день, но, если кишечник воспален, слизистая повреждена, флора нарушена, вы не дождетесь должного эффекта», — объяснила собеседница.

Она напомнила, что кожа — индикатор, лакмусовая бумажка. Если появляются высыпания, раздражения, тусклость, то важно обратить внимание на это и понять, что пошло в организме не так. И самый быстрый способ помочь — начать с еды, с привычек, которые работают глубже и реально решают проблему, а не просто маскируют ее следствие как кремы.

