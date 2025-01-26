Винер: гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск

Главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что 20-летней чемпионке России по художественной гимнастике Лале Крамаренко врачи по ошибке удалили здоровый мениск, сообщает РБК .

«Там есть два рога. Один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, который ей делал (операцию-ред.), удалил здоровый рог», — сказала Винер.

Она подчеркнула, что российская гимнастка месяц проходила курс реабилитации в Израиле, однако «уже отрезанное не восстановишь».

Тренер национальной сборной отметила, что из-за серьезной травмы шансы Крамаренко на участие в Олимпийских играх 2028 года оценить сегодня крайне сложно.

Винер выразила сожаление в связи с ситуацией вокруг Крамаренко, которая делает все возможное для скорейшего возвращения к соревнованиям. Она добавила, что сегодня Лала является сильнейшей гимнасткой России.

Ранее 12-летний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр победил на подмосковных соревнованиях, где был единственным участником.