Видновский врач назвала самые полезные продукты, которые нужно есть поздней осенью

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала, что наиболее полезными организму продуктами поздней осенью являются овсяные хлопья, бананы, фасоль, жирная рыба, говядина, а также цитрусовые и ягоды. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«К полезным продуктам для организма поздней осенью относятся овсяные хлопья, бананы, морсы, фасоль, чечевица, финики, жирная рыба, говядина, орехи и яблоки. Эти продукты содержат витамины и микроэлементы, недостаток которых может приводить к слабости и потере жизненных сил. В их числе витамины группы В, D, С, а также кальций, калий, железо и магний», — сказала врач.

Гастроэнтеролог рекомендует в это время года чаще есть продукты, богатые витамином С. Это могут быть не только цитрусовые, но и ягоды. Особенно полезны напитки из шиповника, облепихи и клюквы. При этом от сахара лучше отказаться, так как он, наоборот, ослабляет иммунитет. В качестве подсластителя лучше добавлять в напитки мед, обладающий общеукрепляющими, успокаивающими, восстанавливающими силы свойствами.

«Яркие спелые овощи и фрукты пойдут на пользу в холодное время года, ведь они содержат множество антиоксидантов. При выборе повседневных блюд важно помнить, что сбалансированный рацион поможет чувствовать себя лучше и снизит риск слечь с простудой», — отметила Сухорукова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.