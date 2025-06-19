Ветераны СВО из Люберец сдали кровь для госпиталя Вишневского

В городском округе Люберцы прошла акция по сбору крови для госпиталя им. А. А. Вишневского, в которой приняли участие члены местного отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция по сбору крови для участников СВО и военных, проходящих лечение в госпитале, состоялась во Дворце спорта «Триумф». Ее провел Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского» Минобороны РФ.

«Ветераны Люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО приняли участие в сдаче крови во Дворце спорта «Триумф», проявив настоящую солидарность и заботу о раненых бойцах. Акция крайне важна, ведь донорская кровь спасает жизни военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях. Мероприятия такого рода не только помогают конкретным людям, но и носят объединяющий общество характер», — говорится в сообщении местного отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Акция по сбору крови для участников специальной военной операции и военных, находящихся на лечении в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского Минобороны РФ проходит в Люберцах регулярно — участие в акции в марте приняли почти 160 люберчан, собрано более 60 литров крови.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.