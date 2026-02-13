Важно спать по 8 часов: врач дал советы совам и жаворонкам о графике дня

Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с РИАМО объяснил, что совам и жаворонкам важно спать одинаковое количество часов, но нужно учитывать, что пик их активности приходится на разное время дня.

«Совы и жаворонки отличаются не тем, в какое время они ложатся спать, а тем когда наступает пик их активности. У жаворонков в первой половине дня, а у сов, соответственно, позже. На самом деле человеку нужно спать 8 часов», — сказал Кудинов.

По его словам, совам из-за позднего пика активности приходится засыпать позже, а просыпаться по социальным часам, но если люди спали всего 5 часов, то им никак не выспаться.

Доктор подчеркнул, что совам и жаворонкам нужно выстраивать свой распорядок с умом. Важно учитывать свои особенности сна и необходимость выспаться.

Как уточнил Кудинов, для сов, которые поздно ложатся, но хотят высыпаться, стоит выбирать работу, которая начинается с 10 или 11 часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.