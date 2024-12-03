Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова заявила, что новую российскую вакцину от рака смогут производить на базе онкоцентров в регионах страны, сообщает Общественная Служба Новостей .

МРНК-вакцину разрабатывают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи совместно с НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России. Уже в следующем году ее планируется применять для лечения окобольных.

«Эту вакцину можно создавать на базе онкологических клиник в регионах, непосредственно взяв ткани у пациентов. Все достойные онкологические центры в нашей стране — государственные. Возможно, проблемы будут у частных клиник, которые не могут получить данную технологию», — сказала Вострикова.

Как сообщил ОСН глава Центра Гамалеи, академик Александр Гинцбург, испытания МРНК-вакцины, которая является лечебной, а не профилактической, показали хорошие перспективы в лечении рака даже на поздних стадиях, когда уже есть метастазы.