Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли уже свыше 600 тыс детей

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Пройти ее могут взрослые и дети, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Осенью всегда наблюдается подъем сезонной заболеваемости, а в школе дети, как правило, находятся в тесном контакте. Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. Для удобства родителей дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школе или детском садике. Всего с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 600 тыс. детей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье» или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.