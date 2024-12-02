В зубе нижегородца забыли металлическую иглу

сегодня в 18:05

Нижегородец мучился от боли из-за забытой в зубе металлической иглы

Врач Нижегородской областной больницы имени Семашко Андрей Ведяшов обнаружил в зубе пациента забытую металлическую иглу, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал главного редактора «Стационар пресс» Алексея Никонова.

Мужчина мучился от постоянных болей в верхней челюсти и носовой пазухе. У пациента подозревали гайморит, но соответствующее лечение не оказало должного эффекта.

После того, как нижегородцу сделали компьютерную томографию (КТ), стало понятно, что причина боли кроется в забытом в зубе обломке стоматологического инструмента.

«К сожалению, это не редкость. Удален и зуб, и инструмент», — отметил Никонов.

Между тем стоматолог рассказала, как понять, что зубная паста не подходит. Один из наиболее верных признаков неправильно подобранной пасты — ощущение дискомфорта во время чистки зубов.