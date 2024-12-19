В Жуковском прошел день донора

В ДК Жуковского прошел день донора. В нем приняли участие 94 человека. В рамках акции было заготовлено 36 литров крови, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всем пришедшим специалисты провели медицинский осмотр, проверили гемоглобин, отсутствие инфекций и вирусов и определили группу крови и резус-фактор. Перед сдачей крови участникам предоставлялись сладкий чай и печенье. Доноры, сдающие кровь в первый раз получили памятные значки и шоколад.

Донором может стать здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет весом не менее 50 килограммов. На процедуру нужно обязательно взять паспорт и медицинский страховой полис.

День донора, организуемый Московским областным центром крови (МОЦК) и жуковским местным отделением Российского Красного Креста при поддержке городской администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.