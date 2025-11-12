В Жуковском прошел день донора

Во вторник в городском округе Жуковский состоялся День донора, посвященный Дню народного единства и защитникам Отечества. Акция прошла в «розовой гостиной» Дворца культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот раз участие приняли 91 человек: 7 из них пришли впервые, им были вручены значки донора.

Всем пришедшим провели медицинский осмотр, проверили гемоглобин, отсутствие инфекций и вирусов и определили группу крови и резус-фактор. Перед сдачей крови участникам предоставлялись сладкий чай и печенье.

По словам председателя донорского движения «Спасательного Резерва Подмосковья» Светланы Коротковой, по итогам мероприятия было заготовлено более 40 литров крови.

За 2025 год в Жуковском организовали 5 акций по сбору крови. В следующем году планируется провести 6.

Донором может стать здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет весом не менее 50 килограммов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.