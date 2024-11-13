В женской консультации № 2 в Дедовске стартовала «Школа пап»

Как отметили организаторы мероприятия, встреча с папами была одна из самых душевных за всю историю работы школы. Обсудили много очень важных тем, включая семейные ценности.

Врачи акушеры-гинекологи Айшат Вагабова и Мария Исаева рассказали участникам про изменения в организме беременной женщины. Специалисты указали, на что нужно обратить внимание и чем мужчина может помочь своей избраннице.

Доула Анна Стародворцева подробно разобрала родовые периоды, роль мужчины и доулы в партнёрских родах, а также разъяснила алгоритм действий при начале родов.

Заместитель главного врача по детству Анна Петровна и заведующая детским отделением Эллада Потехина подробно остановились на особенностях организма новорождённого, домашней аптечке, провели мастер-класс по уходу за малышом.

Семейный психолог Луиза Арсаналиева рассказала о роли отца в воспитании ребенка.

Напомним, занятия в школе проходят на базе Женской консультации г. Дедовск по адресу: ул. Больничная, д. 5, 2 этаж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.