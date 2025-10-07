В Видновском перинатальном центре прошел день открытых дверей для будущих мам

В Видновском перинатальном центре подмосковного Ленинского городского округа состоялось мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню беременных. Более 40 будущих родителей смогли познакомиться с работой медицинского учреждения, пообщаться с ведущими специалистами и получить ответы на волнующие вопросы о беременности и родах. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Материнство — это прекрасный период в жизни женщины, и наша задача — сделать его максимально комфортным и безопасным. Сегодня мы не только познакомили будущих родителей с центром, но и смогли развеять их тревоги, что особенно важно перед родами», — подчеркнула главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Уточняется, что в рамках праздника для гостей провели подробную экскурсию по центру, продемонстрировав современное оснащение отделений и различные типы палат. Особый интерес у участников вызвала возможность личной консультации с акушерами-гинекологами, которые подробно рассказали о ведении родов по полису ОМС и на контрактной основе. Завершился праздник фотосессией и розыгрышем сертификатов на размещение в палатах повышенной комфортности и получение услуг в катамнестическом отделении. Мероприятие стало важным шагом в укреплении доверия между медицинским учреждением и будущими родителями.

В Видновском перинатальном центре команда из 131 врача ежедневно заботится о здоровье беременных женщин и новорожденных, оказывая квалифицированную помощь пациенткам, прибывающим из различных городов Подмосковья и других регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.