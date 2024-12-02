В Великобритании обнаружили новый вирус-мутант

В Великобритании появился новый вирус-мутант Ib Mpox1. По мнению британских вирусологов, он может попасть в РФ через Аляску, сообщает Mash .

Менее чем за месяц он распространился по всей Европе. Также он зафиксирован в Канаде.

Точное число зараженных Ib Mpox еще пока неизвестно. Однако вирусологи уже заявляют, что это число может стать рекордным.

У вируса следующие симптомы: сыпь, лихорадка, боль в горле, голове, мышцах, спине, слабость, а также увеличение лимфатических узлов.

Ранее сообщалось, что в лаборатории начали выявлять далеко не единичные положительные случаи вируса Коксаки у взрослых и детей с помощью ПЦР-диагностики еще в августе, до сообщений о случаях распространения инфекции в Турции на осенних каникулах.