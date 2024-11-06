Врач Станкевич: вспышка вируса Коксаки в РФ продолжается уже более двух месяцев

В лаборатории начали выявлять далеко не единичные положительные случаи вируса Коксаки у взрослых и детей с помощью ПЦР-диагностики еще в августе, до сообщений о случаях распространения инфекции в Турции на осенних каникулах, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич.

Вирус Коксаки — это возбудитель кишечной инфекции, один из серотипов семейства энтеровирусов. Как типичный представитель своего семейства вирус Коксаки передается фекально-оральным путем в своей излюбленной среде — теплой, влажной, особенно в местах скопления детей. Поэтому пики заражения обычно происходят в ранние весенние и летние месяцы. Бассейны, аквапарки, курорты — идеальные места для его передачи среди детей.

«Вирус далеко не новый, периодически вспышки фиксируются как в нашей стране, так и за рубежом: в 2023 году были зафиксированы случаи заражения вирусом Коксаки на курортах Турции, где возбудитель был идентифицирован», — сказала Станкевич.

Симптомы вируса Коксаки

Раз вирус Коксаки относится к кишечным инфекциям, то его симптомы будут включать проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, например диарею или рвоту. Вирус действительно использует желудочно-кишечный тракт, однако болезнь может начинаться как типичная ОРВИ, поэтому для точной диагностики вируса Коксаки необходима ПЦР-диагностика.

«У энтеровируса есть как минимум три серотипа — A, B и C, из которых наиболее распространены A и B с разной клинической картиной. Серотип A проявляется симптомами, схожими с острыми респираторными вирусными инфекциями, включая высокую температуру до 40°C, конъюнктивит, боль и сыпь в горле, стоматит и характерные высыпания, которые распространяются на коже рук, ног и головы, но не по всему телу», — рассказала кандидат медицинских наук.

Хотя серотип A можно распознать по этим признакам, он способен вызывать и более серьезные заболевания, такие как вирусный менингит. Серотип B, в свою очередь, может сразу поражать внутренние органы, такие как печень и поджелудочная железа, а также вызывать миокардиты.

«Это заболевание особенно опасно для детей в возрасте от 3 до 10 лет, так как вирус поражает все ткани внутренних органов. Для взрослых он опасен в случае наличия иммунодефицитов, иммуносупрессивной терапии или хронических заболеваний», — объяснила врач.