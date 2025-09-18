В центре Рошаля рассказали, как помочь ребенку избежать эмоцвыгорания в школе

Чтобы в новом учебном году уроки для детей не превратились в рутину, важно соблюдать некоторые правила, которые помогут сохранить интерес к занятиям. Так, в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля рассказали, что такое эмоциональное выгорание и как его предотвратить, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Под эмоциональным выгоранием понимают состояние истощения от длительного стресса и чрезмерной нагрузки. Среди признаков отмечаются физические изменения: нарушение сна, недоедание или переедание, постоянные головные боли и боли в животе. А также эмоциональные: повышенная тревожность, апатия, утрата мотивации, перепады настроения.

«Чтобы избежать нарушения баланса между учебой и отдыхом, в первую очередь важно наладить режим сна. Ученикам начальной школы (7-10 лет) рекомендуется спать по 10-11 часов. Учащимся средних классов (11-14 лет) — по 9-10 часов. Старшеклассникам — по 8-9 часов», — отметила медицинский психолог ДКЦ им. Л. М. Рошаля Анна Авдеева.

Дополнительно первоклассникам можно включить дневной сон после школы. Кроме того, во время сильных эмоциональных и физических нагрузок лучше увеличить продолжительность сна хотя бы на 1-1,5 часа в день. Это поможет оптимально перенести нагрузку и сохранить работоспособность. Для плавного и комфортного засыпания лучше всего ложиться в одно и то же время.

«Вместе с этим помогите ребенку составить распорядок дня так, чтобы в нем было время не только на учебу, секции и домашние задания, но и на любимые занятия. Стоит понимать, что для некоторых детей отдых — это не чтение или рисование, а например, игры в компьютер или прогулки с друзьями. А чтобы сохранить интерес к обучению новому, важно не заставлять ходить ребенка на секции, которые ему не нравятся», — объяснила Анна Авдеева.

Отдельное внимание стоит уделить организации рабочего пространства ребенка. Купите ребенку удобный стол и кресло. Как это сделать, рассказали ранее (ссылка). Позвольте обустроить место так, как хочет этого ребенок. И не забудьте про хорошее освещение.

Со слов специалистов, в течение всего учебного года важно эмоционально поддерживать ребенка. Например, вы можете каждый вечер спрашивать его, за что он сегодня может себя похвалить. Научите его подмечать даже самые маленькие достижения. «Съел весь обед» или «не уснул на скучном уроке» — тоже подойдет.

«Вам надо дать понять ребенку, что вы готовы выслушать его проблемы. Не следует обесценивать их, говоря, что он переживает по пустякам. Если ребенку трудно сказать, что он сейчас чувствует, можно попросить его это нарисовать, слепить или сделать коллаж из старых журналов. Разобравшись в причине, предложить варианты решения проблемы», — отметила Анна Авдеева.

В случае, если вы заметили симптомы эмоционального выгорания у ребенка, лучшим решением станет обращение за специализированной медицинской помощью. При необходимости педиатр выдаст направление к психологу. Записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот Денис в Telegram.

