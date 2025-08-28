В центр им Рошаля закупили роботы-уборщики

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в уборке помещений теперь задействована роботизированная техника. Автономные роботы-уборщики отвечают за чистоту полов в атриуме, гардеробе, травматологическом и рентген-отделениях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В центр Рошаля поступило 3 современных роботизированных уборщика. Важно, что они не только выполняют уборку помещений, но также поднимают настроение маленьким пациентам, которые в настоящий момент проходят лечение. Ребят настолько впечатлили новые роботы-помощники, что сейчас они выбирают им имена», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Роботы оснащены сенсорными датчиками, что позволяет изменять траекторию движения и не мешать посетителям центра. С помощью программирования можно изменять график уборки помещений. Использование роботизированных систем позволяет существенно снизить нагрузку на персонал и высвободить время для других задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.