В теории все возможно: как есть торт каждый день и не поправляться

Чтобы ежедневно есть торт и не поправляться, нужно подойти к этому обстоятельно, в том числе учитывать общую калорийность, сообщила РИАМО, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Теоретически можно есть (торт - ред.), но при этом очень важно учитывать общую калорийность рациона. Например, есть в 1 куске торта от 300 до 500 ккал, а человеку в среднем нужно съедать 1800–2300 ккал в день при обычной физической активности, то на торт будет приходиться от 25 до 30% суточной нормы калорий», — сказала Кашух.

Она добавила, что при этом нужно помнить, что в состав большинства тортов входит большое количество сахара. Избыток сахара превращается в жир и откладывается в клетках организма.

«Кроме того, в составе торта также присутствует большое количество жиров. Эти вещества, безусловно, делают десерты более вкусными, но при этом существенно повышают их калорийность. Чтобы есть торт каждый день и не поправляться, нужно следить за общим количеством калорий. Однако проблема состоит не только в них. Дело в том, что торты почти не содержат витаминов, минералов, клетчатки и других полезных для здоровья веществ», — рассказала врач.

Кашух резюмировала, что если употреблять торт каждый день, будет сложнее получить все необходимые питательные вещества из остального рациона.

20 июля отмечается интересный сладкий праздник — Международный день торта (International Cake Day), посвящённый дружбе и миру между людьми, странами и народами.