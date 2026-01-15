В Свердловской области изменили порядок распределения рожениц по роддомам

Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило новый порядок распределения беременных женщин и рожениц между медицинскими учреждениями. Документ подписала заместитель губернатора и глава Минздрава Татьяна Савинова, сообщает «Поясним за Тагил» .

В Свердловской области внедрили обновленную трехуровневую систему оказания помощи беременным и роженицам. Новый приказ Минздрава региона предусматривает распределение женщин по медицинским организациям в зависимости от состояния здоровья и степени риска.

Стационары первого уровня предназначены для неосложненных родов и базовой помощи. В эту группу входят 33 районных родильных отделения, где отсутствует круглосуточное дежурство специалистов узкого профиля. При возникновении осложнений пациенток переводят в учреждения более высокого уровня.

Второй уровень составляют семь роддомов и четыре межтерриториальных перинатальных центра, оснащенных палатами интенсивной терапии и отделениями реанимации для новорожденных. Здесь принимают женщин с умеренным риском осложнений и оказывают экстренную помощь.

Третий уровень включает три крупных центра: Областную детскую клиническую больницу, Екатеринбургский клинический перинатальный центр и городскую клиническую больницу № 40. Эти учреждения оснащены современным оборудованием и принимают пациенток с высоким риском, тяжелыми патологиями, а также недоношенных детей. Отдельно выделен федеральный НИИ охраны материнства и младенчества, занимающийся самыми сложными случаями и научно-методическим сопровождением.

В Минздраве отметили, что новая система позволит повысить доступность и качество медицинской помощи, а также обеспечить своевременную госпитализацию женщин в профильные учреждения независимо от места проживания.

