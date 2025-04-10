В США создали самую большую функциональную схему мозга млекопитающего
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Американские нейробиологи разработали самую полную электрическую схему нейронов в мозге млекопитающих. Ученые уже называют это достижение «переломным моментом для нейронауки», сообщает MK.Ru.
Схема представляет собой трехмерную реконструкцию кубического миллиметра мозга. На карте изображена маленькая частичка головного мозга мыши.
Всего ученым удалось проследить структуру из 84 тыс. нейронов, а также изучить электрические сигналы между ними. С помощью разработки можно узнать, как устроен мозг, как в нем взаимодействуют типы клеток. Она может помочь в исследовании болезни Альцгеймера, Паркинсона, аутизма и т. д.
Благодаря реконструкции ученые смогут проверить старые теории и сделать новые открытия.
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