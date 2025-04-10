В США создали самую большую функциональную схему мозга млекопитающего

Американские нейробиологи разработали самую полную электрическую схему нейронов в мозге млекопитающих. Ученые уже называют это достижение «переломным моментом для нейронауки», сообщает MK.Ru .

Схема представляет собой трехмерную реконструкцию кубического миллиметра мозга. На карте изображена маленькая частичка головного мозга мыши.

Всего ученым удалось проследить структуру из 84 тыс. нейронов, а также изучить электрические сигналы между ними. С помощью разработки можно узнать, как устроен мозг, как в нем взаимодействуют типы клеток. Она может помочь в исследовании болезни Альцгеймера, Паркинсона, аутизма и т. д.

Благодаря реконструкции ученые смогут проверить старые теории и сделать новые открытия.

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