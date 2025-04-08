Россиянам рассказали о противозачаточных таблетках для мужчин

Препарат YCT-529 может использоваться как противозачаточное средство для мужчин

Алексей Никонов в Telegram-канале «Бокал прессека» рассказал, что препарат под кодовым названием YCT-529 может быть использован как противозачаточное средство для мужчин, сообщает ИА «Время Н» .

Согласно полученным данным, эффективность препарата на мышах достигла 99%: самцы были бесплодны после месяца перорального приема, а затем полностью восстанавливали репродуктивную функцию в течение шести недель после прекращения «лечения».

«Лекарство блокирует поступление витамина A к яичкам, тормозя выработку сперматозоидов. При этом тестостерон не страдает», — отметил Никонов.

Разработкой данного средства занимаются ученые из Университета Миннесоты. Клинические испытания начались на небольшой группе добровольцев мужского пола в Новой Зеландии.