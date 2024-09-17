В США произошла вспышка вызывающего паралич вируса

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NBC: в США 13 человек заболели вызывающим паралич вирусом

Энтеровирус D68, который провоцирует у человека паралич, быстро распространяется в Соединенных Штатах. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на NBC News.

Энтеровирус D68 вызывает редкую болезнь — острый вялый миелит. Он провоцирует слабость в руках, ногах, и поражает нервную систему человека. Особенно опасен для детей.

В 2024 году в США произошла вспышка недуга — острым вялым миелитом заболели 13 человек. Центр по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов взял канализационные пробы. Выяснилось, что уровень D68 увеличивается по всем Соединенным Штатам.

Ранее сообщалось, что в Индии 15 человек стали жертвами неизвестной лихорадки. Тела умерших отправили в институт вирусологии, чтобы определить причину гибели.