В сосудистом центре Дубны появилось новое оборудование

Аппарат для видео-ЭЭГ-мониторинга появился в неврологическом отделении сосудистого центра на базе ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне. Он позволяет проводить длительную диагностику мозговой активности пациента (от двух часов до нескольких суток) и регистрировать его действия на видео, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наш аппарат позволяет сопоставить электрическую активность головного мозга с видеозаписью того, что пациент делает в конкретный момент времени. Так можно определить, как действия пациента отражаются на работе его мозга. Такое оборудование представлено даже не во всех московских центрах», — рассказала заведующая неврологическим отделением сосудистого центра ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне Ольга Майшева.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) позволяет оценить электрическую активность головного мозга. Чаще всего ЭЭГ применяют для определения эпилепсии, травм, изменений в работе сосудов, новообразований и воспалений. Суточный ЭЭГ-мониторинг также может оценивать работу мозга во сне: в отделении отметили, что такой вид диагностики особенно необходим пациентам, которые обратились с нарушениями сна.

Также в неврологическом отделении сосудистого центра ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне используют современное оборудование для лечения и профилактики нарушений когнитивных функций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.