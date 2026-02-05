В Солнечногорском роддоме установили четвертый кувез для новорожденных

В акушерском отделении Солнечногорской больницы начал работу четвертый кувез для интенсивной терапии недоношенных и ослабленных новорожденных. Оборудование поступило в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В акушерском отделении Солнечногорской больницы ввели в эксплуатацию новый кувез — специализированный аппарат для интенсивной терапии недоношенных и ослабленных новорожденных. Теперь в палате интенсивной терапии работают четыре таких устройства, что позволяет расширить возможности оказания высокотехнологичной помощи в первые часы и дни жизни малышей.

Новый кувез оснащен встроенной системой искусственной вентиляции легких с прямым подключением кислорода, системой фототерапии для лечения желтухи, подогреваемым матрасом с тепловыми датчиками, монитором для контроля температуры, влажности и веса, а также возможностью проведения рентгенографии внутри аппарата. Это оборудование помогает сохранить «тепловую цепочку», необходимую для выживания недоношенных детей.

Врач-неонатолог акушерского отделения Елена Прокопенко отметила, что современное оснащение позволяет оказывать экстренную высокотехнологичную помощь непосредственно в кувезе, минимизируя стресс для малыша и повышая эффективность лечения.

Усиление материально-технической базы роддома — часть работы по снижению младенческой смертности и улучшению качества неонатальной помощи в регионе в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Благодаря новому оборудованию врачи могут стабилизировать состояние маленьких пациентов прямо на месте, без необходимости транспортировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.