В Солнечногорске спасли женщину с тяжелым переломом позвоночника

Пожилая пациентка поступила в нейрохирургическое отделение Солнечногорской больницы после падения с высоты около трех метров с тяжелым переломом позвоночника и неврологическими нарушениями. Врачи провели сложную операцию и стабилизировали ее состояние, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщину доставили в больницу с выраженной слабостью в нижних конечностях и задержкой мочеиспускания. Обследование выявило компрессионно-оскольчатый перелом первого поясничного позвонка с внедрением отломков в спинномозговой канал и сдавлением спинного мозга. Также у пациентки диагностировали системный диффузный остеопороз, снижающий плотность костной ткани.

«Мы провели ламинэктомию, освободили задние отделы позвоночника, выполнили резекцию передних отделов и удалили костные отломки из просвета спинномозгового канала. Затем зафиксировали поврежденный сегмент титановой транспедикулярной системой, которая устанавливается, как правило, на всю жизнь и не ограничивает пациента в повседневной активности», — сказал заведующий нейрохирургическим отделением Солнечногорской больницы Роман Михайлов.

После операции у пациентки отмечена положительная динамика. Частично регрессировала неврологическая симптоматика, восстановилось самостоятельное мочеиспускание, уменьшился болевой синдром и увеличился объем движений в ногах.

Сейчас женщина передвигается с помощью ходунков и проходит курс реабилитации в отделении больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.