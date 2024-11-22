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В Солнечногорске 12 декабря состоится единый день донора

12 декабря в Солнечногорске в ДК «Лепсе» состоится единый день донора. Донором может стать любой гражданин с регистрацией Москвы или Московской области от 18 до 60 лет, имеющий при себе паспорт, полис и СНИЛС. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию курирует главный врач округа и депутат совета депутатов Лариса Борисова. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Здоровое будущее» от партии «Единая Россия».

Для сдачи крови необходимо:

за 48 часов исключить алкогольные напитки;

за сутки стараться избегать жирной пищи (колбасы, яйца, орехи, семечки, молоко, шоколад и т. п.);

ужин накануне должен быть легким овощным;

завтракать сладким чаем с хлебом или печеньем, джемом или вареньем;

за час до сдачи крови воздержаться от курения.

«Наша сила в сплоченности. На прошлой акции за три часа врачи собрали 11,25 литра крови. Как отметили специалисты бригады Московского областного центра крови — это очень хороший показатель. Надеюсь и в этот раз соберутся неравнодушные люди», — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

День донора проведут с 9:00 до 14:00. С подробными рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.