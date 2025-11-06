В школах паллиативного пациента Подмосковья обучились более 1 тыс человек

В Московской области работают 42 школы паллиативного пациента. Пройти бесплатное обучение в них могут родственники таких пациентов и соцработники. Занятия проводятся врачами паллиативной медпомощи, психологами и специалистами смежных сфер, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Первая школа паллиативного пациента открылась в мае прошлого года в Клинской больнице. Сейчас в регионе действует уже целая сеть, где специалисты готовы поделиться знаниями о правильном уходе, создании необходимых условий для таких пациентов и другими важными аспектами. За все время работы школ паллиативного пациента обучение в них прошла уже почти 1 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ознакомиться с адресами школ, графиком и темами занятий можно на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется. Также задать вопросы о медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.