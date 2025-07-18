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В Шаховской ЦРБ работает новое оборудование для ранней диагностики рака груди

В Шаховской центральной районной больнице ежедневно работает отделение маммографии, где с успехом применяется современный цифровой рентгеновский аппарат «Рентгенпром» для ранней диагностики рака молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рентгенолаборант Ольга Владимировна Архарова рассказала о преимуществах данного оборудования.

«Наш цифровой аппарат маммограф отлично выявляет рак молочной железы на начальной стадии, что позволяет своевременно начать лечение и значительно повысить шансы на выздоровление», — сказала специалист.

Ольга Владимировна подчеркнула, что процедура маммографии с использованием этого аппарата абсолютно безболезненна. Аппарат самостоятельно подбирает оптимальную компрессию, обеспечивая комфорт пациенткам.

Ранняя диагностика рака молочной железы — залог успешного лечения. В связи с этим Ольга Владимировна приглашает всех женщин пройти профилактическое обследование.

В Шаховской ЦРБ доступны несколько удобных способов записи на профилактический осмотр для удобства жителей: позвонить по номеру 122, воспользоваться инфоматом в поликлинике Шаховской ЦРБ, записаться онлайн через портал Госуслуг, или через региональный портал здравоохранения zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.

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