В Сергиевом Посаде открылась новая поликлиника для взрослых и детей

В Сергиевом Посаде открылась поликлиника на 450 посещений в смену. Обратиться за медицинской помощью смогут не только жители г. Хотьково, но и ближайших поселений, всего более 28 тыс. человек, включая 6,5 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В новой поликлинике оборудованы стационар кратковременного пребывания, рассчитанный на 10 коек, отдельный вход для пациентов с признаками ОРВИ, доступная среда для маломобильных пациентов, зоны ожидания приема и просторные холлы и удобная навигация. Прием ведут врачи первичного звена и узкопрофильные специалисты: невролог, оториноларинголог, офтальмолог, хирург и другие.

Открытие нового медицинского комплекса проходит поэтапно. Предварительная дата открытия диагностического корпуса — 17 февраля, стационара — 1 марта.

Диагностический корпус будет оснащен КТ- и рентген-аппаратами, флюорографом, маммографом, УЗИ-аппаратами и другой медтехникой. Стационар комплекса включит в себя терапевтическое, офтальмологическое с операционной и реабилитационное отделения по 20 коек в каждом.

На территории комплекса предусмотрены площадки для прогулок и отдыха, а также парковка на 100 мест. На базе нового медучреждения будет и подстанция скорой помощи.

Строительство больничного комплекса началось в 2022 году в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.