В Сергиево-Посадской больнице оказывается помощь паллиативным пациентам

Понятие «паллиативный пациент» обозначает людей, которые страдают прогрессирующим, неизлечимым заболеванием. Зачастую они нуждаются не только в поддерживающей и обезболивающей терапии, но и в целом спектре другой медицинской помощи, которая позволит сохранить качество жизни больного.

Вот один из примеров такой практики. Мужчина 96 лет, пациент отделения сестринского ухода, столкнулся с осложнением язвенной болезни — сужением выходного отдела желудка. Проще говоря, пища не могла нормально покидать желудок, что вызывало у него приступы тошноты и дискомфорт.

Пациент был переведен в хирургическое отделение № 2, где врачами-хирургами отделения было принято решение провести операцию по наложению гастроэнтероанастомоза. Таким образом, в рамках оперативного вмешательства предстояло создать новый обходной путь, соединяя желудок с другим участком кишечника, минуя суженный рубцовый участок, который нельзя расширить.

«Операция длилась полтора часа. Хочу отметить, что в таком почтенном возрасте пациент перенёс её очень хорошо. Первые сутки он находился в реанимации. Уже на второй день после операции он смог принимать пищу, которая теперь хорошо переваривается и усваивается», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 2, врач-хирург Сергей Гужов.

После недельного пребывания в стационаре Сергиево-Посадской больницы пациент был возвращён в отделение сестринского ухода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.