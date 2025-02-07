В Рузской больнице проводятся коррекционные занятия для детей участников СВО

В Рузской больнице проводятся специальные коррекционные занятия, направленные на проработку детских страхов у детей участников специальной военной операции (СВО). Основной целью коррекционных занятий является помощь детям в преодолении психологических проблем, тревог и эмоциональных стрессов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Поддержка включает в себя: идентификацию страхов — работа с детьми начинается с выявления конкретных случаев и проработка эмоций — занятия нацелены на осознание и выражение чувств.

«Дети могут столкнуться с психологическими трудностями, проявляющимися в виде повышенной тревожности, стресса, агрессии или замкнутости. Важно уделять особое внимание поддержке таких детей. В нашей больнице в кабинете медико-психологического консультирования, выполняется ключевая роль в обеспечении эмоционального комфорта. Маленькие дети чутко улавливают эмоциональные реакции мамы или бабушки. Они чувствуют возможную эмоциональную неопределенность у взрослых. Индивидуальные занятия и консультации для детей и подростков становятся важными, помогая разрешить конфликты, снизить уровень тревожности и находить ресурсы для восстановления душевного равновесия», — рассказала медицинский психолог Рузской больницы Ирина Трифонова.

Коррекционные занятия включают разнообразные формы работы, чтобы достигнуть лучших результатов, включая индивидуальные консультации — проводятся личные встречи с детьми, на которых внимание уделяется с учетом их психологических проблем. Индивидуальная работа позволяет глубже понять, что беспокоит ребенка, и проработать эти беспокойства на более глубоком уровне.

Арт-терапия — использование художественных материалов (краски, бумага, глина, песок, свет) помогают детям выразить свои эмоции визуально. Творчеству уделяется важное место в процессе терапии, поскольку оно действует как инструмент проекции и самовыражения.

Игровая терапия — дети вовлекаются в различные игровые активности, что позволяет им в безопасной обстановке проработать свои эмоции. Игровые ситуации могут помочь идентифицировать источники стресса и дать возможность ребенку контролировать возможное беспокойство через сюжетную линию игры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.