В России зарегистрировали новый аналог датского «Оземпика» для диабетиков
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Минздрав РФ зарегистрировал третий отечественный инъекционный препарат для лечения диабета с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид. Препарат является аналогом датского препарата «Оземпик», следует из данных, опубликованных в реестре лекарственных средств.
Соответствующая запись появилась в реестре 12 июля.
Лекарственный препарат выпустила компания из России «ПСК Фарма». Дата окончания действия регистрационного удостоверения — 31 декабря 2024 года.
Ранее российский аналог датского лекарства «Оземпик» поступил в аптеки. Это новое поколение лекарств, используемых в лечении сахарного диабета. Препарат содержит действующее вещество — семаглутид, которое входит в список жизненно важных лекарственных препаратов.