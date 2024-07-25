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В России зарегистрировали новый аналог датского «Оземпика» для диабетиков

Минздрав РФ зарегистрировал третий отечественный инъекционный препарат для лечения диабета с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид. Препарат является аналогом датского препарата «Оземпик», следует из данных, опубликованных в реестре лекарственных средств.