В России появился свой аналог датского «Оземпика» для диабетиков

В России наблюдается растущая потребность в аналогах зарубежных лекарств, что стимулирует фармкомпании страны к ускоренной разработке таких препаратов. Доцент кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Ле-Дейген заявила, что в РФ уже появились некоторые дженерики, сообщает «ФедералПресс» .

Одним из таких препаратов является «Семавик», российский аналог датского лекарства «Оземпик», который поступил в аптеки в январе. Это новое поколение лекарств, используемых в лечении сахарного диабета.

Стоит отметить, что оба препарата содержат одинаковое действующее вещество — семаглутид, которое входит в список жизненно важных лекарственных препаратов. Производством «Семавика» занимается крупная фармацевтическая компания «Герофарм». Этот препарат доступен в аптеках по всей стране и продается по рецепту врача.

Кроме того, в России пациенты, страдающие болезнью Гоше, могут приобрести препарат под названием «Глуразим». Это лекарство способно компенсировать дефицит фермента глюкоцереброзидазы, который участвует в обработке продуктов клеточного метаболизма, подчеркнула Ле-Дейген.