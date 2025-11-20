В России ужесточили условия для получения мигрантами медицинского полиса

Володин сообщил об ужесточении правил для мигрантов при получении медполиса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в личном Telegram-канале сообщил, что в России изменились правила для оформления медицинского полиса для мигрантов. Теперь будут действовать более жесткие условия.

По словам Володина, иностранцы смогут получать бесплатную медицинскую помощь в России только при условии, что они законно проработали в стране не менее пяти лет. Исключением остаются случаи, требующие неотложной помощи.

Если иностранный работник желает иметь доступ к социальным гарантиям высокого уровня, необходимо доказать свое право на это честным трудом и соблюдением законов.

Ранее Володин сообщил, что иноагенты потеряли право на налоговые льготы в России. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении.

