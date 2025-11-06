сегодня в 06:03

В России создали препарат для терапии устойчивых форм рака груди

Российская наука совершила прорыв в области онкологии: исследователи Сеченовского Университета совместно с новосибирскими коллегами завершили доклинические испытания первого отечественного клеточного препарата для лечения агрессивных форм рака молочной железы, не поддающихся стандартной терапии, сообщает РИА Новости .

В основе разработки лежит перспективная технология TCR-T-клеточной терапии, позволяющая точно идентифицировать и уничтожать раковые клетки по специфическим молекулярным маркерам.

«В основе разработки лежит передовой метод TCR-T-терапии, который позволяет находить клетки с молекулами-мишенями в организме человека», — сообщили в вузе.

Успешные испытания на лабораторных моделях открывают путь к созданию целого класса персонализированных противоопухолевых препаратов, которые в перспективе могут быть адаптированы для лечения других видов онкологических заболеваний.