сегодня в 14:45

В России резко выросло число заболевших ОРВИ после новогодних праздников

В России после новогодних праздников произошла резкая вспышка ОРВИ. Люди вышли после каникул на работу, ученики стали посещать школы, поэтому число заболевших значительно увеличилось, сообщает SHOT .

Только за последнюю неделю количество заболевших выросло в 1,5 раза. Гриппом заразились 15,2 тыс. человек, а коронавирусом — 5,4 тыс.

Руководство школ распорядилось проводить утренние фильтры. В Роспотребнадзоре призвали россиян не игнорировать меры профилактики. При недомогании стоит сразу обращаться к врачам.

Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, как уменьшить вероятность заражения ОРВИ и гриппом после новогодних каникул. Он рекомендовал регулярно проветривать помещения и делать прививки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.