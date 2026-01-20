В России резко выросло число заболевших ОРВИ после новогодних праздников
Фото - © Unsplash.com
В России после новогодних праздников произошла резкая вспышка ОРВИ. Люди вышли после каникул на работу, ученики стали посещать школы, поэтому число заболевших значительно увеличилось, сообщает SHOT.
Только за последнюю неделю количество заболевших выросло в 1,5 раза. Гриппом заразились 15,2 тыс. человек, а коронавирусом — 5,4 тыс.
Руководство школ распорядилось проводить утренние фильтры. В Роспотребнадзоре призвали россиян не игнорировать меры профилактики. При недомогании стоит сразу обращаться к врачам.
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, как уменьшить вероятность заражения ОРВИ и гриппом после новогодних каникул. Он рекомендовал регулярно проветривать помещения и делать прививки.
