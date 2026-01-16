Регулярные проветривания: как снизить риск ОРВИ и гриппа после праздников

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, как уменьшить вероятность заражения ОРВИ и гриппом после новогодних каникул. Он рекомендовал регулярно проветривать помещения и делать прививки.

В России ежегодно после новогодних каникул наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам Жемчугова, основная причина — возвращение детей в детские сады и школы, где происходит активный обмен вирусами, которые затем попадают в семьи.

Врач отметил, что для снижения риска заражения важно поддерживать хорошую вентиляцию в общественных местах, особенно в аэропортах, вокзалах и транспорте.

«Во всех аэровокзалах, вокзалах не нужно выключать вентиляцию, наоборот, фильтры уменьшат поток воздуха и вероятность заражения вирусами. Плохой воздух увеличивает риск респираторных заболеваний. То же самое в общественном транспорте, в метро, в автобусах. Скопление людей — это самая большая, самая важная причина обмена вирусами», — пояснил Жемчугов в эфире радио Sputnik.

Иммунолог также порекомендовал ежегодно делать прививку от гриппа. Он уточнил, что тем, кто вакцинируется впервые, потребуется 2-3 недели для формирования иммунитета, а у тех, кто прививается регулярно, иммунитет обновляется за 3-4 дня. Кроме того, врач советует не перегружать организм едой и напитками и избегать длительного пребывания на морозе.

