В России разрешили выпускать аналоги «Оземпика»

сегодня в 19:12

Согласно правительственным указам, российским компаниям «ПСК Фарма» и «Промомед Рус» предоставлено право производить дженерики «Оземпика» вплоть до конца 2026 года, не требуя одобрения от иностранного владельца патента, сообщает РИА Новости .

В одном из документов указано, что ООО «Промомед Рус» получило разрешение на применение разработок, защищенных российскими патентами (RU) Nº 2434019, 2643515, 2657573, 2768283, 2777600, принадлежащих «Ново Нордиск А/С» (DK), до 31 декабря 2026 года включительно.

Это разрешение действует без согласия «Ново Нордиск A/C» (DK) и направлено на обеспечение граждан России медикаментами с международным непатентованным названием «Семаглутид».

В другом распоряжении подчеркивается, что аналогичное разрешение на использование изобретений, связанных с международным непатентованным наименованием «Семаглутид», дано также обществу с ограниченной ответственностью «ПСК Фарма».

Ранее сообщалось, что в России состоялась регистрация первого аналога «Оземпика» — препарата, который применяется для лечения взрослых с сахарным диабетом второго типа.

