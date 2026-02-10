сегодня в 17:51

В России разрешили применять мРНК-вакцину для терапии меланомы

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на применение индивидуализированной мРНК-вакцины «Неовак-РОНЦ» для терапии меланомы, сообщает РИА Новости .

Она была разработана НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ радиологии Минздрава России.

Препарат предназначен для адъювантного (дополнительного) лечения взрослых пациентов от 18 лет с меланомой кожи стадий IIB-IV. Вакцина будет применяться в комбинации с ингибитором PD-1 после хирургического удаления всех опухолевых очагов.

Особенностью препарата является его персонализированный характер. Вакцина изготавливается индивидуально для пациента в медучреждении на основе генетического анализа его опухоли. Эта технология позволяет создать терапию, которая соответствует особенностям конкретного случая заболевания.

В Минздраве отметили, что новые биотехнологические препараты подобного типа пока имеют узкие показания к применению.

